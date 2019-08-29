В Орле долги детсадов и школ перед поставщиками закрыли наполовину

Горсовет Орла «поправил» бюджет на текущий год. Изменения в финансовый план внесли на сегодняшней сессии. Об этом сообщают «Орловские новости».

«Народные избранники» одобрили доведение лимитов в сумме 112 миллионов рублей. Эти средства мэрия до конца текущего года надеется выручить, в том числе, от реализации муниципального имущества, и перечислить в казну.

Что касается расходов, то депутаты, в частности, одобрили решение направить 20 миллионов рублей в детсады и школы, чтобы они получили возможность расплатиться с поставщиками питания, тепла и электричества. Это позволит разблокировать официальные банковские счета учреждений.

Между тем, общая сумма таких задолженностей в городе составляет 40 миллионов.