В Орле директора «Ринг-Агро» подозревают в укрытии от налогов трёх миллионов рублей
04.06.2019
Следственный Комитет сообщил о возбуждении уголовного дела. Как следует из материалов, директор компании при налоговой задолженности в четыре миллиона рублей за 2018 год скрыл от налогообложения три миллиона средств компании. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Об этом пишет «Вечерний Орёл».
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