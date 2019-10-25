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Орел25.10.2019 Пятница 11:27
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В Орле детям «подарят» светофор

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25.10.2019

Светофор типа Т-7 установят на Грузовой улице рядом с Центром детского творчества № 2. Об этом сообщили в мэрии.

Также на переходе оборудуют пешеходные ограждения и искусственные неровности.

Подготовительные работы завершились. Объявлены торги.

Сам переход оборудовали летом этого года по инициативе «Общероссийского народного фронта». После этого ОНФ обратился в мэрию с просьбой дополнительно обезопасить «зебру», так как ей активно пользуются несовершеннолетние, проходящие обучение в Центре детского творчества.

Кроме того, переход расположен в месте, где идёт активное автомобильное движение, а также рядом с трамвайными путями.

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