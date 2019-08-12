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  3. В Орле дети, участвуя в квестах, рисковали жизнью и здоровьем

В Орле дети, участвуя в квестах, рисковали жизнью и здоровьем

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12.08.2019

Прокуратура Орловской области выявила нарушения, допущенные при оборудовании помещений с квест-играми в Железнодорожном и Заводском районах города Орла (по адресам «площадь Мира, 5» и «улица Гостиная, 2»). Их признали потенциально опасными для детей.

Как сообщает надзорное ведомство, некоторые комнаты не оборудованы датчиками противопожарной безопасности, в нескольких случаях выявлены нарушения изоляции электропроводки. Также оказалось, что пути, предназначенные для эвакуации при пожаре, отделаны материалами, на которые отсутствуют сертификаты пожарной безопасности, и не обозначены соответствующими знаками.

Информация по итогам проведённой проверки направлена в ответственные органы. В адрес организатора квестов внесено представление об устранении нарушений.

Теги:ОрёлОрловская область

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