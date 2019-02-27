В Орле деревья, спиленные у храма Михаила Архангела, оказались сухостоем
27.02.2019
Ситуацию прояснили в мэрии на оперативном совещании.
Как пояснил замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, все 36 спиленных деревьев — это сухостой с признаками патологии. Работа по спилу таких насаждений проводится ежегодно.
В обозримом будущем на этом месте должны посадить новые деревья.
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