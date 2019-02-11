Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел11.02.2019 Понедельник 12:09
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле демонтируют пристройку к ТЦ «АТОЛЛ»

В Орле демонтируют пристройку к ТЦ «АТОЛЛ»

Версия для печати

11.02.2019

Пристройка, получившая у горожан «народное» название «кораблик», ранее была признана незаконной судами всех инстанций. Однако исполнение решения началось лишь спустя примерно четыре года после окончательного вердикта Верховного суда. Об этом сообщает «Вечерний Орёл».

Иск о признании объекта незаконным ещё в 2013 году подало ЗАО «Барк» в отношении ООО «Золотой регион» (последнему принадлежит не только пристройка, но и сам торговый центр «Атолл»).

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52754

Добавил новость: 

Другие новости раздела

11.02.2019

В Орле создадут ещё три дошкольных учреждения для самых маленьких

11.02.2019

В орловском этапе «Лыжни России» приняли участие около полутора тысяч человек

11.02.2019

В Орловской области произошло лобовое столкновение «Фольксвагена» и «Лады»

11.02.2019

На этих выходных в Орловской области задержаны шесть «нетрезвых водителей»

11.02.2019

В Орловской области бывший глава сельского поселения подозревается в растрате

$ USD66.0628(+0.04)09.02
€ EUR74.8954(-0.07)09.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online