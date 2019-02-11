В Орле демонтируют пристройку к ТЦ «АТОЛЛ»

Пристройка, получившая у горожан «народное» название «кораблик», ранее была признана незаконной судами всех инстанций. Однако исполнение решения началось лишь спустя примерно четыре года после окончательного вердикта Верховного суда. Об этом сообщает «Вечерний Орёл».

Иск о признании объекта незаконным ещё в 2013 году подало ЗАО «Барк» в отношении ООО «Золотой регион» (последнему принадлежит не только пристройка, но и сам торговый центр «Атолл»).