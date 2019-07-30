В Орле Daewoo Matiz выполнил «переворот» после «общения» с КАМАЗом

По предварительным данным, ДТП случилось сегодня днём в Северном районе Орла на кольцевой развязке по улице Михалицына.

В результате столкновения легковушки и грузовика Daewoo Matiz перевернуло на крышу.

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и МЧС.

Фото: группа «Город Орёл | Орловчане ВКонтакте»