Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел30.07.2019 Вторник 17:35
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле Daewoo Matiz выполнил «переворот» после «общения» с КАМАЗом

В Орле Daewoo Matiz выполнил «переворот» после «общения» с КАМАЗом

Версия для печати

30.07.2019

По предварительным данным, ДТП случилось сегодня днём в Северном районе Орла на кольцевой развязке по улице Михалицына.

В результате столкновения легковушки и грузовика Daewoo Matiz перевернуло на крышу.

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и МЧС.

1

Фото: группа «Город Орёл | Орловчане ВКонтакте»

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56316

Добавил новость: 

Другие новости раздела

30.07.2019

Телеканал «Первый областной» поможет орловчанам поучаствовать в конкурсе «Молодые кадры Орловщины»

30.07.2019

В Орле откроется выставка фотографий писателя-классика

30.07.2019

В Орле у нетрезвой матери изъяли самое дорогое

2
30.07.2019

Врач Алексей Голубенко покидает Орловскую область по семейным обстоятельствам

5
30.07.2019

Мэр Орла назвал ремонт моста «Дружбы» «нехорошим проектом»

2
$ USD63.3791(-0.14)31.07
€ EUR70.598(-0.04)31.07

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online