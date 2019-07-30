В Орле Daewoo Matiz выполнил «переворот» после «общения» с КАМАЗом
30.07.2019
По предварительным данным, ДТП случилось сегодня днём в Северном районе Орла на кольцевой развязке по улице Михалицына.
В результате столкновения легковушки и грузовика Daewoo Matiz перевернуло на крышу.
На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и МЧС.
Фото: группа «Город Орёл | Орловчане ВКонтакте»
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