В Орле частично перекрыли одну из центральных улиц
09.10.2019
С сегодняшнего дня по 31 октября в областном центре вводится временное ограничение движения транспортных средств по улице Тургенева рядом с перекрёстком с улицей Салтыкова-Щедрина. Причина — работы по обустройству гостевой автостоянки.
Также с 6 по 27 ноября будет ограничено движение по Ливенской улице у дома № 68. Здесь будут прокладывать участок водопроводной сети. Об этом сообщили в администрации Орла.
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