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Орел09.10.2019 Среда 12:11
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В Орле частично перекрыли одну из центральных улиц

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09.10.2019

С сегодняшнего дня по 31 октября в областном центре вводится временное ограничение движения транспортных средств по улице Тургенева рядом с перекрёстком с улицей Салтыкова-Щедрина. Причина — работы по обустройству гостевой автостоянки.

Также с 6 по 27 ноября будет ограничено движение по Ливенской улице у дома № 68. Здесь будут прокладывать участок водопроводной сети. Об этом сообщили в администрации Орла.

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