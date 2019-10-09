В Орле частично перекрыли одну из центральных улиц

С сегодняшнего дня по 31 октября в областном центре вводится временное ограничение движения транспортных средств по улице Тургенева рядом с перекрёстком с улицей Салтыкова-Щедрина. Причина — работы по обустройству гостевой автостоянки.

Также с 6 по 27 ноября будет ограничено движение по Ливенской улице у дома № 68. Здесь будут прокладывать участок водопроводной сети. Об этом сообщили в администрации Орла.