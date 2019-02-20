В Орле бывшего следователя полиции будут судить за служебный подлог
20.02.2019
Об этом сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело, возбуждённое по статьям «служебный подлог» и «фальсификация следователем доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении», направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как считает следствие, бывшая (на тот момент действующая) следователь СО по Советскому району СУ УМВД России по Орлу, сама расследуя уголовное дело, подделала подписи одного из обвиняемых и его защитника, а также занесла в один из протоколов рукописную запись о признании вины от имени обвиняемого.
Как сообщает прокуратура, предполагается, что это было сделано, чтобы искусственно получить дополнительные доказательства и ускорить процесс расследования дела.
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