Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.02.2019 Среда 19:00
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле бывшего следователя полиции будут судить за служебный подлог

В Орле бывшего следователя полиции будут судить за служебный подлог

Версия для печати

20.02.2019

Об этом сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело, возбуждённое по статьям «служебный подлог» и «фальсификация следователем доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении», направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как считает следствие, бывшая (на тот момент действующая) следователь СО по Советскому району СУ УМВД России по Орлу, сама расследуя уголовное дело, подделала подписи одного из обвиняемых и его защитника, а также занесла в один из протоколов рукописную запись о признании вины от имени обвиняемого.

Как сообщает прокуратура, предполагается, что это было сделано, чтобы искусственно получить дополнительные доказательства и ускорить процесс расследования дела.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53004

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.02.2019

В Орловской области выявили партию некачественных семян весом в 10 тонн

20.02.2019

Завтра гостем прямого эфира на телеканале «Первый областной» станет глава Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный

20.02.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал послание президента России Федеральному собранию (аудио)

20.02.2019

К концу февраля в Орле восстановят освещение на Бульваре Победы и в сквере Ермолова

20.02.2019

В Орловской области опекунским и приёмным многодетным семьям не будут предоставлять право на льготный проездной

$ USD65.8568(-0.35)21.02
€ EUR74.6816(-0.13)21.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online