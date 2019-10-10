В Орле будут судить экс-полицейского

Следственный комитет завершил дело экс-начальника отдела участковых Северного района Орла. Оно передано в суд.

Бывший «страж закона и порядка» подозревается в мошенничестве. Как предполагает следствие, он, пользуясь служебным положением, хотел помочь орловчанину избежать уголовного преследования за незаконную организацию азартных игр. Мужчина оценил свою помощь в 100 тысяч рублей и был задержан с поличным при передаче денег сотрудниками ФСБ, МВД и СК.

Подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном.

После того, как вскрылось преступление, Управление МВД провело собственную проверку и уволило данного сотрудника.