В Орле будут судить экс-полицейского
10.10.2019
Следственный комитет завершил дело экс-начальника отдела участковых Северного района Орла. Оно передано в суд.
Бывший «страж закона и порядка» подозревается в мошенничестве. Как предполагает следствие, он, пользуясь служебным положением, хотел помочь орловчанину избежать уголовного преследования за незаконную организацию азартных игр. Мужчина оценил свою помощь в 100 тысяч рублей и был задержан с поличным при передаче денег сотрудниками ФСБ, МВД и СК.
Подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном.
После того, как вскрылось преступление, Управление МВД провело собственную проверку и уволило данного сотрудника.
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