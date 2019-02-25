В Орле BMW X1 сбил пенсионерку
25.02.2019
ДТП случилось 23 февраля в Железнодорожном районе на Магазинной улице у дома № 23.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, 35-летний водитель иномарки допустил наезд на 80-летнюю женщину. В момент аварии пенсионерка переходила дорогу.
Пострадавшей оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
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