В Орле благодаря смс-оповещениям задержали подозреваемого в мошенничестве
22.02.2019
Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
Подозреваемый гостил у знакомых в Орле. Как считает следствие, он выпросил у их родственницы её банковскую карту, пообещав снять с неё только 100 рублей. Однако обманул женщину, сняв со счёта и присвоив себе 9500 рублей.
Владелица карты получила смс-оповещение о том, что кто-то снял с её счёта средства. Затем пришло ещё одно смс-оповещение о том, что кто-то, используя её карту, расплатился в кафе, расположенном в районе автовокзала.
Женщина обратилась в полицию. Подозреваемого, который плохо знал город, задержали рядом с автовокзалом. Он сразу дал признательные показания.
На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве и заключили под стражу.
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