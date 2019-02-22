Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.02.2019 Пятница 13:58
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле благодаря смс-оповещениям задержали подозреваемого в мошенничестве

В Орле благодаря смс-оповещениям задержали подозреваемого в мошенничестве

Версия для печати

22.02.2019

Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Подозреваемый гостил у знакомых в Орле. Как считает следствие, он выпросил у их родственницы её банковскую карту, пообещав снять с неё только 100 рублей. Однако обманул женщину, сняв со счёта и присвоив себе 9500 рублей.

Владелица карты получила смс-оповещение о том, что кто-то снял с её счёта средства. Затем пришло ещё одно смс-оповещение о том, что кто-то, используя её карту, расплатился в кафе, расположенном в районе автовокзала.

Женщина обратилась в полицию. Подозреваемого, который плохо знал город, задержали рядом с автовокзалом. Он сразу дал признательные показания.

На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве и заключили под стражу.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53041

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.02.2019

В Орле в библиотеке имени Бунина прошёл творческий вечер Татьяны Грибановой

22.02.2019

В этом году в Орловском районе приведут в порядок восемь дворовых и четыре общественных территории

22.02.2019

Жителя Орловской области осудили за поджог автомагазина

22.02.2019

В Кромском районе в селе Бельдяжки отремонтируют дорогу

22.02.2019

25 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков откроет строительство цеха экстракции на заводе «Орёлрастмасло»

$ USD65.5149(-0.03)23.02
€ EUR74.3332(+0.04)23.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online