В Орле благодаря смс-оповещениям задержали подозреваемого в мошенничестве

Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Подозреваемый гостил у знакомых в Орле. Как считает следствие, он выпросил у их родственницы её банковскую карту, пообещав снять с неё только 100 рублей. Однако обманул женщину, сняв со счёта и присвоив себе 9500 рублей.

Владелица карты получила смс-оповещение о том, что кто-то снял с её счёта средства. Затем пришло ещё одно смс-оповещение о том, что кто-то, используя её карту, расплатился в кафе, расположенном в районе автовокзала.

Женщина обратилась в полицию. Подозреваемого, который плохо знал город, задержали рядом с автовокзалом. Он сразу дал признательные показания.

На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве и заключили под стражу.