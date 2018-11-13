В Орле благодаря «Народному фронту» потеплели батареи в многоквартирных домах
13.11.2018
Жильцы обратились к общественникам с жалобами. ОНФ написал обращение в жилищную инспекцию. После этого ситуация улучшилась.
Температура в радиаторах отопления вышла на уровень, соответствующий ГОСТу. Кроме того, повысилась и температура горячей воды.
Как уточняет ОНФ, жалобы поступали от жильцов зданий по улицам Комсомольской (из домов 131, 139 и 141), Латышских стрелков (дома 14 и 16), а также по переулкам Молодогвардейскому (21 и 23) и Речному (46).
Короткая ссылка obl1.ru/~/50505
Другие новости раздела
13.11.2018
Областной суд не снял с администрации Болхова обязанность по организации водоотведения на Первомайской улице
13.11.2018
Владельцам животных, изъятых в связи со вспышками АЧС, заплатят примерно 10 миллионов рублей
$ USD67.6812(+0.16)14.11
€ EUR76.0737(-0.02)14.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?