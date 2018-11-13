В Орле благодаря «Народному фронту» потеплели батареи в многоквартирных домах

Жильцы обратились к общественникам с жалобами. ОНФ написал обращение в жилищную инспекцию. После этого ситуация улучшилась.

Температура в радиаторах отопления вышла на уровень, соответствующий ГОСТу. Кроме того, повысилась и температура горячей воды.

Как уточняет ОНФ, жалобы поступали от жильцов зданий по улицам Комсомольской (из домов 131, 139 и 141), Латышских стрелков (дома 14 и 16), а также по переулкам Молодогвардейскому (21 и 23) и Речному (46).