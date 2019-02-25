В Орле бездомный мужчина избил своего собутыльника
25.02.2019
Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
Соответствующая информация поступила в полицию из медучреждения. 37-летний мужчина поступил в больницу с травмами. Полицейские взяли показания у пострадавшего и свидетелей, а затем разыскали подозреваемого и установили его личность.
Несмотря на то, что он представлялся вымышленным именем и пытался скрыть информацию о себе, МВД выяснило, что это 46-летний гражданин без определённого места жительства. Конфликт, закончившийся дракой, произошёл во время совместного распития спиртных напитков.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан.
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