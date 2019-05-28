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В Орле автомобиль вновь вылетел на клумбу у Тургеневского моста

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28.05.2019

Вчера вечером автомобиль вылетел на клумбу у Тургеневского моста. Пострадал один топиарный дельфин. ВАЗ 2107 при въезде на мост со стороны Советского района вылетел с дороги. Жигули приземлились около топиарных фигур, при этом был поврежден один дельфин. Сам автомобиль также получил существенные механические повреждения.

Инцидент произошел в восьмом часу вечера. Как сообщают очевидцы, молодой человек не справился с управлением.

Напомним, что это уже второй раз, когда Жигули въезжают в эту клумбу. В первом случае сообщалось, что брянского водителя подрезало авто, а он просто уходил от удара.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьДТПтопиарные фигуры

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