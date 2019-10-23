В Орле автомобиль совершил «кувырок»
23.10.2019
Авария случилась сегодня около 11:40 на улице Михалицына.
Как сообщили в Управлении МЧС по Орловской области, столкнулись два автомобиля — «Газель» и «Пежо». После инормарка опрокинулась на крышу.
Предварительно сообщается о пострадавшем водителе иномарки, однако госпитализация ему не потребовалась.
Фото: группа «ДТП Орёл и автохамы» «Вконтакте»
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