В Орле автомобиль совершил «кувырок»

Авария случилась сегодня около 11:40 на улице Михалицына.

Как сообщили в Управлении МЧС по Орловской области, столкнулись два автомобиля — «Газель» и «Пежо». После инормарка опрокинулась на крышу.

Предварительно сообщается о пострадавшем водителе иномарки, однако госпитализация ему не потребовалась.

Фото: группа «ДТП Орёл и автохамы» «Вконтакте»