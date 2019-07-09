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  3. В Орле автомобиль «пытался утопиться» в Оке

В Орле автомобиль «пытался утопиться» в Оке

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09.07.2019

8 июля около 19 часов в Орле спасателям пришлось выехать на необычный вызов. Женщина-водитель позвонила в службу спасения и рассказала, что её машина сползает в Оку в районе стоянки прогулочных катеров.

На место выехали спасатели техногенной группы областной поисково-спасательной службы. Они не допустили ЧП и вытянули машину на дорогу. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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