В Орле автомобиль «пытался утопиться» в Оке

8 июля около 19 часов в Орле спасателям пришлось выехать на необычный вызов. Женщина-водитель позвонила в службу спасения и рассказала, что её машина сползает в Оку в районе стоянки прогулочных катеров.

На место выехали спасатели техногенной группы областной поисково-спасательной службы. Они не допустили ЧП и вытянули машину на дорогу. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.