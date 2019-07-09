В Орле автомобиль «пытался утопиться» в Оке
09.07.2019
8 июля около 19 часов в Орле спасателям пришлось выехать на необычный вызов. Женщина-водитель позвонила в службу спасения и рассказала, что её машина сползает в Оку в районе стоянки прогулочных катеров.
На место выехали спасатели техногенной группы областной поисково-спасательной службы. Они не допустили ЧП и вытянули машину на дорогу. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
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