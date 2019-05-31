Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел31.05.2019 Пятница 17:22
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орле автоинспектор вернет государству деньги, полученные в качестве взятки

В Орле автоинспектор вернет государству деньги, полученные в качестве взятки

Версия для печати

31.05.2019

Заводской районный суд Орла вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника регионального отделения дорожно-патрульной службы, сообщили в прокуратуре области. Мужчина был признан виновным в 6 эпизодах взятки на общую сумму 12,5 тысяч рублей. Суд обязал его вернуть в казну Российской Федерации полученные незаконным путем деньги. Решение не вступило в законную силу, сообщают «Орловские Новости».

Теги:ОрёлОрловская Областьвзятка

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54992

Добавил новость: 

Другие новости раздела

31.05.2019

В Орле разрешили строить дома выше 21 этажа

31.05.2019

1 июня состоятся мероприятия по безопасности дорожного движения, посвященные Дню защиты детей

31.05.2019

Завтра в городе на 1 день изменится маршрут движения троллейбусов

31.05.2019

Штраф за безбилетный проезд увеличен до 200 рублей

31.05.2019

В Региональном центре оценки качества образования обсудили актуальные вопросы организации работы предметных комиссий

$ USD65.3834(+0.33)01.06
€ EUR72.8436(+0.42)01.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online