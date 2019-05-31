В Орле автоинспектор вернет государству деньги, полученные в качестве взятки

Заводской районный суд Орла вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника регионального отделения дорожно-патрульной службы, сообщили в прокуратуре области. Мужчина был признан виновным в 6 эпизодах взятки на общую сумму 12,5 тысяч рублей. Суд обязал его вернуть в казну Российской Федерации полученные незаконным путем деньги. Решение не вступило в законную силу, сообщают «Орловские Новости».