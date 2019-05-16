В Орле асфальтогранулят используют для ремонта дорог в частном секторе

Речь идёт об асфальтовом покрытии, которое снимают с дорог при капитальном ремонте. В данный момент асфальтогранулят хранится на территории «Спецавтобазы». Об этом сообщили в мэрии.

Конкретный перечень улиц в частном секторе города, которые будут приведены в порядок таким образом, составляет Управление коммунальным хозяйством Орла. Эта работа завершится 17 мая. Список формируется по предложениям районных глав и местных жителей.