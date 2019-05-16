В Орле асфальтогранулят используют для ремонта дорог в частном секторе
16.05.2019
Речь идёт об асфальтовом покрытии, которое снимают с дорог при капитальном ремонте. В данный момент асфальтогранулят хранится на территории «Спецавтобазы». Об этом сообщили в мэрии.
Конкретный перечень улиц в частном секторе города, которые будут приведены в порядок таким образом, составляет Управление коммунальным хозяйством Орла. Эта работа завершится 17 мая. Список формируется по предложениям районных глав и местных жителей.
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