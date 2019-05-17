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Орел17.05.2019 Пятница 13:26
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  3. В Орле 19-летний водитель на иномарке сбил 61-летнюю женщину на переходе

В Орле 19-летний водитель на иномарке сбил 61-летнюю женщину на переходе

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17.05.2019

ДТП случилось 16 мая примерно в 21:40 в Советском районе на Наугорском шоссе у дома № 42.

По информации Управления ГИБДД по Орловской области, водитель, управляя «Фольсксвагеном Поло», ехал со стороны улицы Цветаева в сторону улицы Матросова, и допустил наезд на женщину. Пешеход переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП орловчанка получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в приёмное отделение Областной клинической больницы. Врачи оказали ей помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Теги:ОрёлОрловская область

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