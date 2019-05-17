В Орле 19-летний водитель на иномарке сбил 61-летнюю женщину на переходе
17.05.2019
ДТП случилось 16 мая примерно в 21:40 в Советском районе на Наугорском шоссе у дома № 42.
По информации Управления ГИБДД по Орловской области, водитель, управляя «Фольсксвагеном Поло», ехал со стороны улицы Цветаева в сторону улицы Матросова, и допустил наезд на женщину. Пешеход переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП орловчанка получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в приёмное отделение Областной клинической больницы. Врачи оказали ей помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54651
Другие новости раздела
$ USD64.6327(+0.07)18.05
€ EUR72.2464(-0.12)18.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?