В Орле 19-летний водитель на иномарке сбил 61-летнюю женщину на переходе

ДТП случилось 16 мая примерно в 21:40 в Советском районе на Наугорском шоссе у дома № 42.

По информации Управления ГИБДД по Орловской области, водитель, управляя «Фольсксвагеном Поло», ехал со стороны улицы Цветаева в сторону улицы Матросова, и допустил наезд на женщину. Пешеход переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП орловчанка получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в приёмное отделение Областной клинической больницы. Врачи оказали ей помощь и отпустили на амбулаторное лечение.