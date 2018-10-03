С 6 по 9 ноября в Орёл привезут мощи святителя Луки.

Также православная святыня побывает ещё в пятнадцати городах России. Об этом сообщает Орловская митрополия.

Акцию впервые проводит Фонд Андрея Первозванного.

На постоянной основе мощи хранятся в Симферополе, где Лука, сочетавший в себе таланты священника и врача, окончил свой земной путь.