В Орёл привезут мощи святителя Луки
03.10.2018
С 6 по 9 ноября в Орёл привезут мощи святителя Луки.
Также православная святыня побывает ещё в пятнадцати городах России. Об этом сообщает Орловская митрополия.
Акцию впервые проводит Фонд Андрея Первозванного.
На постоянной основе мощи хранятся в Симферополе, где Лука, сочетавший в себе таланты священника и врача, окончил свой земной путь.
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