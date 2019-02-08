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Орел08.02.2019 Пятница 12:34
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В Орёл приезжает Тамбовский драматический театр

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08.02.2019

Гастроли состоятся в здании театра «Свободное пространство» с 18 по 20 апреля. Взрослым театралам гости предложат постановки «Кьоджинские перепалки» и «Комедия о скупердяе». Юным зрителям — «Сказку о царе Салтане».

В минувшем году театр уже гастролировал в Орле.

Теги:ОрёлОрловская область

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