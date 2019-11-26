В Орёл приехали бывшие «соратники» Анны Чапман
26.11.2019
Это бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) РФ Андрей Безруков и Елена Вавилова. Информацию об их приезде опубликовал портал «Орёлтаймс».
Безруков и Вавилова работали в США и входили в ту же сеть российских разведчиков, что и Анна Чапман (ныне известная телеведущая). В 2010 году американские власти рассекретили и арестовали их.
Впоследствии разведчиков обменяли на учёного Игоря Сутягина и трёх экс-сотрудников российских спецслужб — Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля. Последний из них в 2018 году стал участником ещё более громкого «шпионского скандала».
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