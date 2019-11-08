В Орёл приедет известный стилист
08.11.2019
12 и 13 ноября в Орле пройдут съёмки программы «Рогов в городе» с главным стилистом телеканала СТС Александром Роговым. На месте всего за сутки Рогов преобразит героиню, которая отчаялась измениться. Как сообщили в СТС, информация о героине из Орла, которая примет участие в съемках, появится в ближайшее время.
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