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Орел08.11.2019 Пятница 14:32
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В Орёл приедет известный стилист

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08.11.2019

12 и 13 ноября в Орле пройдут съёмки программы «Рогов в городе» с главным стилистом телеканала СТС Александром Роговым. На месте всего за сутки Рогов преобразит героиню, которая отчаялась измениться. Как сообщили в СТС, информация о героине из Орла, которая примет участие в съемках, появится в ближайшее время.

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