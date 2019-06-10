В Оке утонул 22-летний мужчина
10.06.2019
ЧП случилось в Орловском районе у деревни Становое 8 июня около 13:30. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
Тело обнаружили в не оборудованном для купания месте. Погибшего передали полиции для дальнейших разбирательств.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55168
Другие новости раздела
10.06.2019
Началась электронная продажа билетов на автобусы до села Льгов, где состоится праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье»
10.06.2019
Опубликована расширенная программа юбилейного фестиваля «Троицкие хороводы в Орловском Полесье»
$ USD65.0395(-0.19)08.06
€ EUR73.2605(-0.01)08.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?