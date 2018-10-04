В ОГУ прошёл Всероссийский студенческий конкурс прикладных инженерных проектов

В Орловском Государственном Университете имени Тургенева прошёл Всероссийский студенческий конкурс прикладных инженерных проектов.

В этом году инициатива опорного вуза вышла на федеральный уровень благодаря гранту Росмолодежи.

На конкурс поступило около ста заявок. Предварительный отбор прошли примерно 40 работ из 10 регионов России.

Эксперты оценивали проекты по их работоспособности, применимости, качеству реализации и качеству внесённых правок.

В жюри, что немаловажно, оказались не только учёные, но и потенциальные работодатели.

Также в рамках конкурса прошли мастер-классы для студентов и педагогов по прототипированию, электронике и автоматизации, семинары по пайке и стравливанию собственных плат.