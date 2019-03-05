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В Облсовете обсудили строительство новых детских садов в Орле

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05.03.2019

Рабочее совещание по данной теме провёл заместитель председателя регионального парламента Михаил Вдовин. Встреча состоялась в рамках общественного контроля за реализацией национальных проектов на депутатских округах.

До 2021 года в Орле должны появиться новые садики для детей в возрасте до трёх лет на 909-м квартале, в 13 микрорайоне и в Северном районе на Раздольной улице. Также запланировано создание пристройки к садику № 15 (в Речном переулке).

Строительство данных объектов будет финансироваться в рамках национального проекта «Демография». Орловская область получит из федеральной казны 332,6 миллионов рублей и добавит к ним ещё 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба орловского Областного совета народных депутатов.

Теги:ОрёлОрловская область

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