В Областном краеведческом музее открылась выставка «Архитектурные древности Орловщины»
30.01.2019
На ней представлены работы художника-графика Вячеслава Ромашова. Это иллюстрации, использованные в двух книгах под названием «Архитектурные древности Орловщины» (1998 и 2009 годов), которые Ромашов создал в соавторстве с известным краеведом Владимиром Неделиным.
Работы выполнены в виде гравюр и рисунков.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52499
Другие новости раздела
31.01.2019
Мэрия Орла обратится в администрацию Орловской области с просьбой увеличить количество поездок по социальному проездному
31.01.2019
В Орле заменят неисправные светильники в уличных фонарях на Тургеневском и Герценском мостах
$ USD65.3577(-0.74)01.02
€ EUR75.2006(-0.37)01.02
Наш опрос
Чего Вы больше всего ждёте от 2019 года?