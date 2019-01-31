В Областном краеведческом музее открылась выставка «Архитектурные древности Орловщины»

На ней представлены работы художника-графика Вячеслава Ромашова. Это иллюстрации, использованные в двух книгах под названием «Архитектурные древности Орловщины» (1998 и 2009 годов), которые Ромашов создал в соавторстве с известным краеведом Владимиром Неделиным.

Работы выполнены в виде гравюр и рисунков.