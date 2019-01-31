Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел31.01.2019 Четверг 14:27
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Областном краеведческом музее открылась выставка «Архитектурные древности Орловщины»

В Областном краеведческом музее открылась выставка «Архитектурные древности Орловщины»

Версия для печати

30.01.2019

На ней представлены работы художника-графика Вячеслава Ромашова. Это иллюстрации, использованные в двух книгах под названием «Архитектурные древности Орловщины» (1998 и 2009 годов), которые Ромашов создал в соавторстве с известным краеведом Владимиром Неделиным.

Работы выполнены в виде гравюр и рисунков.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52499

Добавил новость: 

Другие новости раздела

31.01.2019

Мэрия Орла обратится в администрацию Орловской области с просьбой увеличить количество поездок по социальному проездному

1
31.01.2019

В Орле заменят неисправные светильники в уличных фонарях на Тургеневском и Герценском мостах

31.01.2019

Сегодня ночью Орёл убирали 6 новых комбинированных дорожных машин

31.01.2019

В Орловской области столкнулись «ВАЗ» и «ГАЗ»

31.01.2019

В Орловской области на пожарище нашли тело 53-летнего мужчины

1
$ USD65.3577(-0.74)01.02
€ EUR75.2006(-0.37)01.02

Наш опрос

Чего Вы больше всего ждёте от 2019 года?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online