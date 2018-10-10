В Областном краеведческом музее откроется выставка, посвящённая юбилею Черниговского полка
10.10.2018
В Орле в краеведческом музее откроется выставка, посвящённая юбилею Черниговского полка, под названием «Пять против тридцати».
Открытие состоится 13-го октября.
Также в музее пройдёт международная конференция «Три века Российской регулярной кавалерии».
Мероприятия посвящены триста пятидесятой годовщины с момента образования полка — одной из старейших частей Русской Императорской армии. С 1896-го по 1914-й годы он размещался в Орле.
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