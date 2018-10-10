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В Областном краеведческом музее откроется выставка, посвящённая юбилею Черниговского полка

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10.10.2018

В Орле в краеведческом музее откроется выставка, посвящённая юбилею Черниговского полка, под названием «Пять против тридцати».

Открытие состоится 13-го октября.

Также в музее пройдёт международная конференция «Три века Российской регулярной кавалерии».

Мероприятия посвящены триста пятидесятой годовщины с момента образования полка — одной из старейших частей Русской Императорской армии. С 1896-го по 1914-й годы он размещался в Орле.

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