В Областном центре завершено благоустройство историко-литературного квартала

Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин.

Сейчас объект готовится к сдаче.

Подрядчик — индивидуальный предприниматель — установил здесь бортовой камень, поребрик, отремонтировал стоянку и уложил плитку.

На территории квартала установлено 18 комплектов скамеек и урн, опоры наружного освещения, обустроены клумбы, засеян газон, посажены деревья и кустарники.

Также сквер украшают топиарные фигуры «Кони».

Напомню, что речь идёт о территории в центре Орла, ограниченной улицами 7-го Ноября, Горького и Тургенева, а также переулком Георгиевским.