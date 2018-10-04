В Областном центре завершено благоустройство историко-литературного квартала
04.10.2018
Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин.
Сейчас объект готовится к сдаче.
Подрядчик — индивидуальный предприниматель — установил здесь бортовой камень, поребрик, отремонтировал стоянку и уложил плитку.
На территории квартала установлено 18 комплектов скамеек и урн, опоры наружного освещения, обустроены клумбы, засеян газон, посажены деревья и кустарники.
Также сквер украшают топиарные фигуры «Кони».
Напомню, что речь идёт о территории в центре Орла, ограниченной улицами 7-го Ноября, Горького и Тургенева, а также переулком Георгиевским.
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