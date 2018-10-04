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В Областном центре завершено благоустройство историко-литературного квартала

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04.10.2018

Об этом рассказал первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин.

Сейчас объект готовится к сдаче.

Подрядчик — индивидуальный предприниматель — установил здесь бортовой камень, поребрик, отремонтировал стоянку и уложил плитку.

На территории квартала установлено 18 комплектов скамеек и урн, опоры наружного освещения, обустроены клумбы, засеян газон, посажены деревья и кустарники.

Также сквер украшают топиарные фигуры «Кони».

Напомню, что речь идёт о территории в центре Орла, ограниченной улицами 7-го Ноября, Горького и Тургенева, а также переулком Георгиевским.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/49645

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