В областном центре водитель открыл дверь во время движения и спровоцировал ДТП

Авария произошла на Наугорском шоссе у дома № 17 накануне примерно в 8 часов утра. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

Водитель «Лады Калина» допустил открывание двери машины во время движения. Это стало причиной столкновения с УАЗом, который ехал в попутном направлении.

В результате пострадал водитель «Лады». Через полтора часа он обратился в травмпункт больницы Семашко. Однако госпитализация ему не потребовалась.