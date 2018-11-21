Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.11.2018 Среда 12:04
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В областном центре водитель открыл дверь во время движения и спровоцировал ДТП

В областном центре водитель открыл дверь во время движения и спровоцировал ДТП

Версия для печати

21.11.2018

Авария произошла на Наугорском шоссе у дома № 17 накануне примерно в 8 часов утра. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.

Водитель «Лады Калина» допустил открывание двери машины во время движения. Это стало причиной столкновения с УАЗом, который ехал в попутном направлении.

В результате пострадал водитель «Лады». Через полтора часа он обратился в травмпункт больницы Семашко. Однако госпитализация ему не потребовалась.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТП

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50752

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.11.2018

Орловцам запретили рекламировать услуги по написанию «дипломов» и диссертаций

21.11.2018

В Орловской области могут возобновить проведение кинофестиваля «Созвездие»

21.11.2018

25 тысяч орловцев получают почту без оформления извещений и использования паспортов

21.11.2018

В Орле могут отменить льготы на аренду муниципальной недвижимости

21.11.2018

Заместитель губернатора Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов посетил производственные цеха исправительной колонии №5 в Нарышкино

$ USD65.5871(-0.42)21.11
€ EUR75.1825(-0.14)21.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online