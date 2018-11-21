В областном центре водитель открыл дверь во время движения и спровоцировал ДТП
21.11.2018
Авария произошла на Наугорском шоссе у дома № 17 накануне примерно в 8 часов утра. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД.
Водитель «Лады Калина» допустил открывание двери машины во время движения. Это стало причиной столкновения с УАЗом, который ехал в попутном направлении.
В результате пострадал водитель «Лады». Через полтора часа он обратился в травмпункт больницы Семашко. Однако госпитализация ему не потребовалась.
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