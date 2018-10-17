В областном центре в сквере Комсомольцев гранитные плиты заменят на облицовочную плитку
17.10.2018
Замена, однако, будет частичной. Об этом сообщает портал «Орловские новости».
Информацию сообщила начальник управления коммунального хозяйства города Светлана Климова. Госслужащая мотивировала это необходимостью соблюдать единообразие общественных территорий.
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