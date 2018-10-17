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Орел17.10.2018 Среда 17:27
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  3. В областном центре в сквере Комсомольцев гранитные плиты заменят на облицовочную плитку

В областном центре в сквере Комсомольцев гранитные плиты заменят на облицовочную плитку

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17.10.2018

Замена, однако, будет частичной. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Информацию сообщила начальник управления коммунального хозяйства города Светлана Климова. Госслужащая мотивировала это необходимостью соблюдать единообразие общественных территорий.

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