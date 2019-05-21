В областном центре Skoda Fabia врезалась в дорожное ограждение

ДТП случилось 20 мая в 12:53 на улице 60 лет Октября у дома № 44. Водитель (1964 года рождения), двигаясь со стороны Герценского моста, допустил наезд на дорожное ограждение. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Прямо с места аварии мужчину увезли в больницу имени Семашко. Медики осмотрели пострадавшего и отпустили его на амбулаторное лечение.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области