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В областном центре Skoda Fabia врезалась в дорожное ограждение

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21.05.2019

ДТП случилось 20 мая в 12:53 на улице 60 лет Октября у дома № 44. Водитель (1964 года рождения), двигаясь со стороны Герценского моста, допустил наезд на дорожное ограждение. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Прямо с места аварии мужчину увезли в больницу имени Семашко. Медики осмотрели пострадавшего и отпустили его на амбулаторное лечение.

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Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская область

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