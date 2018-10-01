В областном центре прошёл спортивный праздник с участием «первого орловского космонавта» Александра Мисуркина

Мероприятие состоялось в лицее № 1.

Герой России и Почётный гражданин Орла Александр Мисуркин выступил на открытии, рассказав о том, как бадминтон пришёл в его жизнь.

Затем состоялся открытый урок физкультуры, после — семейный турнир по бадминтону в парном разряде (родители играли с учащимися) и мастер-класс с участием Александра Мисуркина и его тренера Тамары Мигалиной. Призёрам и победителям турнира вручили ракетки для бадминтона.