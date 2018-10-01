В областном центре прошёл спортивный праздник с участием «первого орловского космонавта» Александра Мисуркина
01.10.2018
Мероприятие состоялось в лицее № 1.
Герой России и Почётный гражданин Орла Александр Мисуркин выступил на открытии, рассказав о том, как бадминтон пришёл в его жизнь.
Затем состоялся открытый урок физкультуры, после — семейный турнир по бадминтону в парном разряде (родители играли с учащимися) и мастер-класс с участием Александра Мисуркина и его тренера Тамары Мигалиной. Призёрам и победителям турнира вручили ракетки для бадминтона.
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