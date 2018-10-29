В областном центре приостановили работу ещё одного киоска, торгующего шаурмой
29.10.2018
Временно закрылась «точка» на Пионерской улице, 5.
Такое решение вынесли в Советском районном суде по инициатие Управления Роспотребнадзора. В Управление, в свою очередь, обратился обычный гражданин, сообщив о нарушениях санитарных норм и правил владельцем торгового павильона.
Информация подтвердилась. На индивидуального предпринимателя составили административный протокол.
Работа павильона приостановлена на 90 суток до устранения всех выявленных нарушений.
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