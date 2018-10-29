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  3. В областном центре приостановили работу ещё одного киоска, торгующего шаурмой

В областном центре приостановили работу ещё одного киоска, торгующего шаурмой

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29.10.2018

Временно закрылась «точка» на Пионерской улице, 5.

Такое решение вынесли в Советском районном суде по инициатие Управления Роспотребнадзора. В Управление, в свою очередь, обратился обычный гражданин, сообщив о нарушениях санитарных норм и правил владельцем торгового павильона.

Информация подтвердилась. На индивидуального предпринимателя составили административный протокол.

Работа павильона приостановлена на 90 суток до устранения всех выявленных нарушений.

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