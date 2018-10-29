В областном центре приостановили работу ещё одного киоска, торгующего шаурмой

Временно закрылась «точка» на Пионерской улице, 5.

Такое решение вынесли в Советском районном суде по инициатие Управления Роспотребнадзора. В Управление, в свою очередь, обратился обычный гражданин, сообщив о нарушениях санитарных норм и правил владельцем торгового павильона.

Информация подтвердилась. На индивидуального предпринимателя составили административный протокол.

Работа павильона приостановлена на 90 суток до устранения всех выявленных нарушений.