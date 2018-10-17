В областном центре приняли присягу около восьмидесяти молодых полицейских.

Это произошло в центре Орла у стелы, установленной в память о сотрудниках МВД, погибших при исполнении служебного долга.

Среди тех, кто произнёс слова клятвы — представители подразделений дознания и следствия, участковые уполномоченные полиции и сотрудники ППС.

Также на церемонии присутствовали орловские ветераны органов внутренних дел и православный священник — руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями.