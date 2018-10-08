В областном центре появилась ещё одна мемориальная доска

Её установили на доме по улице Гуртьева, 6. Здесь некоторое время жил Валерий Лукьянов — основатель Орловского юридического института МВД России.

В торжественной церемонии открытия памятного знака приняли участие представители региональной и городской власти, начальник института, курсанты вуза.

Почётным участником стал гость из столицы — замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Владимир Кузин.