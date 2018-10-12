Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.10.2018 Пятница 16:14
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В областном центре пересмотрят систему школьного питания

В областном центре пересмотрят систему школьного питания

Версия для печати

12.10.2018

На разработку нового плана по финансированию завтраков и обедов у администрации города есть месяц.

Вопрос вынесут на ноябрьскую сессию Орловского городского совета народных депутатов. Изменения в меню должны пройти согласования и у специалистов Роспотребнадзора.

Об этом сообщает телеканал «Первый областной».

Информацию об этом озвучили на рабочем совещании с участием заинтересованных сторон, которое состоялось в пятидесятой школе Орла.

Областная столица — одно из немногих муниципальных образований, где учеников школ продолжают кормить за государственный счёт. Сейчас в Орле на питание каждого школьника отпускается по 40 рублей в день.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49838

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.10.2018

В Орле РЖД строит новый пешеходный переход через железнодорожный переезд

12.10.2018

В Орле разыграют награды Чемпионата области по бадминтону

12.10.2018

В администрации Орла рассказали об итогах мониторинга общественного мнения по организации школьного питания

12.10.2018

Орловские реконструкторы приняли участие в "Марше памяти" в Подмосковье

12.10.2018

Советский районный суд Орла отказался давать «добро» на взятие под стражу водителя троллейбуса – участника ДТП у остановки «Дворец спорта»

$ USD65.9751(-0.8)13.10
€ EUR76.5047(-0.58)13.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online