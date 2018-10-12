В областном центре пересмотрят систему школьного питания
12.10.2018
На разработку нового плана по финансированию завтраков и обедов у администрации города есть месяц.
Вопрос вынесут на ноябрьскую сессию Орловского городского совета народных депутатов. Изменения в меню должны пройти согласования и у специалистов Роспотребнадзора.
Об этом сообщает телеканал «Первый областной».
Информацию об этом озвучили на рабочем совещании с участием заинтересованных сторон, которое состоялось в пятидесятой школе Орла.
Областная столица — одно из немногих муниципальных образований, где учеников школ продолжают кормить за государственный счёт. Сейчас в Орле на питание каждого школьника отпускается по 40 рублей в день.
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