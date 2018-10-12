В областном центре пересмотрят систему школьного питания

На разработку нового плана по финансированию завтраков и обедов у администрации города есть месяц.

Вопрос вынесут на ноябрьскую сессию Орловского городского совета народных депутатов. Изменения в меню должны пройти согласования и у специалистов Роспотребнадзора.

Об этом сообщает телеканал «Первый областной».

Информацию об этом озвучили на рабочем совещании с участием заинтересованных сторон, которое состоялось в пятидесятой школе Орла.

Областная столица — одно из немногих муниципальных образований, где учеников школ продолжают кормить за государственный счёт. Сейчас в Орле на питание каждого школьника отпускается по 40 рублей в день.