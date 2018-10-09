В областном центре откроется выставка художника Андрея Турбина

Открытие запланировано на 11-е октября на 15:00.

Экспозиция разместится в картинной галерее народного художника СССР Андрея Курнакова на Салтыкова-Щедрина, 3б.

Выставка «Тургенев Андрея Турбина» объединит графические работы художника, связанные с именем самого знаменитого писателя-орловца.

Турбин имеет к литературе прямое отношение — уже несколько лет он создаёт иллюстрации к книгам из серий «Библиотека приключений детективов и фантастики» и «Зарубежная фантастика». Также он работает художником в издательстве «Орлик».

Иллюстрациями Турбина оформлены издания Тургенева «Сказки Бежина луга», «Ночь в гостинице Большого кабана» и «За серебряной птицей».