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Орел09.10.2018 Вторник 13:38
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В областном центре откроется выставка художника Андрея Турбина

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09.10.2018

Открытие запланировано на 11-е октября на 15:00.

Экспозиция разместится в картинной галерее народного художника СССР Андрея Курнакова на Салтыкова-Щедрина, 3б.

Выставка «Тургенев Андрея Турбина» объединит графические работы художника, связанные с именем самого знаменитого писателя-орловца.

Турбин имеет к литературе прямое отношение — уже несколько лет он создаёт иллюстрации к книгам из серий «Библиотека приключений детективов и фантастики» и «Зарубежная фантастика». Также он работает художником в издательстве «Орлик».

Иллюстрациями Турбина оформлены издания Тургенева «Сказки Бежина луга», «Ночь в гостинице Большого кабана» и «За серебряной птицей».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/49731

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