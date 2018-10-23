В областном центре на Октябрьском мосту приступили к ремонту деформационных швов

В областном центре на Октябрьском мосту, также известном как Герценский, приступили к ремонту деформационных швов.

Пока что работы ведутся на правой полосе моста, которая связывает Советский и Железнодорожный районы Орла. Об этом сообщает сайт «Инфоорёл».

Работы должны завершиться 20-го ноября.

Подрядчик обязан устанить разрушения асфальтового покрытия на всех деформационных швах.