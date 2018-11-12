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Орел12.11.2018 Понедельник 11:45
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В областном центре на Красном мосту столкнулись иномарки

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12.11.2018

Одного из пострадавших пришлось госпитализировали.

Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

ДТП произошло 10 ноября примерно в 09:25. «Рено-Логан», двигаясь со стороны Гостиной в сторону Покровской, столкнулся с «Ниссаном Ноут», который двигался по «встречке». Столкновение случилось у дома по площади Мира, 1.

Пострадали водитель «Ниссана» и пассажир «Рено». Последнему понадобилась госпитализация в областную больницу.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьГИБДДДТП

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