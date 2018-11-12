В областном центре на Красном мосту столкнулись иномарки
12.11.2018
Одного из пострадавших пришлось госпитализировали.
Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
ДТП произошло 10 ноября примерно в 09:25. «Рено-Логан», двигаясь со стороны Гостиной в сторону Покровской, столкнулся с «Ниссаном Ноут», который двигался по «встречке». Столкновение случилось у дома по площади Мира, 1.
Пострадали водитель «Ниссана» и пассажир «Рено». Последнему понадобилась госпитализация в областную больницу.
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