В областном центре на Красном мосту столкнулись иномарки

Одного из пострадавших пришлось госпитализировали.

Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

ДТП произошло 10 ноября примерно в 09:25. «Рено-Логан», двигаясь со стороны Гостиной в сторону Покровской, столкнулся с «Ниссаном Ноут», который двигался по «встречке». Столкновение случилось у дома по площади Мира, 1.

Пострадали водитель «Ниссана» и пассажир «Рено». Последнему понадобилась госпитализация в областную больницу.