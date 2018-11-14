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Орел14.11.2018 Среда 12:11
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В областном центре на 4-й курской горел гараж

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14.11.2018

Пожар произошёл накануне примерно в три часа дня.

Об этом сообщает МЧС.

Возгорание удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьЧПМЧСпожар

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