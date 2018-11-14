В областном центре на 4-й курской горел гараж
14.11.2018
Пожар произошёл накануне примерно в три часа дня.
Об этом сообщает МЧС.
Возгорание удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших.
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