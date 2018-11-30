В областном центре и Орловском районе вводится единая схема транспортного обслуживания

Такое решение принято в областном правительстве. Государственный контракт по итогам электронного аукциона оформлен с ЗАО «Группа компаний „Навигатор“».

Сейчас исполнитель контракта анализирует пассажиропоток на муниципальных маршрутах. Эта работа завершится 14 декабря.