В областном центре и Орловском районе вводится единая схема транспортного обслуживания
30.11.2018
Такое решение принято в областном правительстве. Государственный контракт по итогам электронного аукциона оформлен с ЗАО «Группа компаний „Навигатор“».
Сейчас исполнитель контракта анализирует пассажиропоток на муниципальных маршрутах. Эта работа завершится 14 декабря.
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