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Орел30.11.2018 Пятница 16:47
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  3. В областном центре и Орловском районе вводится единая схема транспортного обслуживания

В областном центре и Орловском районе вводится единая схема транспортного обслуживания

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30.11.2018

Такое решение принято в областном правительстве. Государственный контракт по итогам электронного аукциона оформлен с ЗАО «Группа компаний „Навигатор“».

Сейчас исполнитель контракта анализирует пассажиропоток на муниципальных маршрутах. Эта работа завершится 14 декабря.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпассажироперевозки

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