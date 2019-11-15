В областной администрации обсудили перспективы внедрения проекта «Эффективный регион» по итогам знакомства с пилотными субъектами на территории Орловской области

Совещание провел губернатор Андрей Клычков. Проект «Эффективный регион» разработан совместными усилиями Правительства Нижегородской области и госкорпорации «Росатом» и направлен на увеличение производительности труда с помощью введения бережливых технологий. Орловская область вошла в число 3-х пилотных регионов, в которых будет реализовываться данный проект.

В городе Орле было предложено шесть проектов, среди которых внедрение бережливого производства в МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Два представителя администрации Орла будут направлены в Нижний Новгород, чтобы познакомится с опытом работы своих коллег в данной сфере.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что реализация данного проекта позволит существенно повысить эффективность процессов государственного и муниципального управления, а для эффективного решения поставленных задач необходима персональная ответственность руководителей.

Проект найдет свое применение в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, оказании государственных и муниципальных услуг, позволит улучшить работу производственной сферы и бизнеса.