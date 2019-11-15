Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.11.2019 Пятница 10:36
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В областной администрации обсудили перспективы внедрения проекта «Эффективный регион» по итогам знакомства с пилотными субъектами на территории Орловской области

В областной администрации обсудили перспективы внедрения проекта «Эффективный регион» по итогам знакомства с пилотными субъектами на территории Орловской области

Версия для печати

15.11.2019

Совещание провел губернатор Андрей Клычков. Проект «Эффективный регион» разработан совместными усилиями Правительства Нижегородской области и госкорпорации «Росатом» и направлен на увеличение производительности труда с помощью введения бережливых технологий. Орловская область вошла в число 3-х пилотных регионов, в которых будет реализовываться данный проект.

В городе Орле было предложено шесть проектов, среди которых внедрение бережливого производства в МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Два представителя администрации Орла будут направлены в Нижний Новгород, чтобы познакомится с опытом работы своих коллег в данной сфере.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что реализация данного проекта позволит существенно повысить эффективность процессов государственного и муниципального управления, а для эффективного решения поставленных задач необходима персональная ответственность руководителей.

Проект найдет свое применение в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, оказании государственных и муниципальных услуг, позволит улучшить работу производственной сферы и бизнеса.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58414

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.11.2019

В Орле ищут ребенка

15.11.2019

16 ноября в японском городе Оита стартуют 39-й международный марафон колясочников

15.11.2019

В Орле появился Большой концертный зал филармонии

15.11.2019

Андрей Клычков провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Орловской области

14.11.2019

Орловская область участвует в третьей Всероссийской онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель»

$ USD64.2101(+0.01)15.11
€ EUR70.676115.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online