В ноябре Орел ждет два масштабных турнира по бадминтону

Соревнования пройдут с 18 по 21 ноября. Всероссийский турнир «Встающие на крыло» — для юношей и девушек четырех возрастных категорий: до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет, до 13 лет. А для спортсменов до 11 лет пройдут отдельные состязания — под названием «Орлята». Кроме того в эти дни можно принять участие в двух конкурсах — на лучший вопрос космонавту Александру Мисуркину и на лучший фотоснимок на тему «Бадминтон — космический вид спорта». Победителей ждут необычные призы — ракетка, которой играл за пределами атмосферы Александр Мисуркин, и туристическая поездка на Байконур, на старт космического корабля в 2020 году. Орловское «Информбюро» пишет об этом.