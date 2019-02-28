В Новосиле у мужчины изъяли оружие и боеприпасы

В гараже 59-летнего местного жителя нашли один пистолет марки «ТТ» и четыре патрона к нему, а также около 650 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

Как установили в криминалистическом центре, пистолет и патроны, а также около 40 боеприпасов времён ВОВ, являются пригодными для производства выстрела.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».