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В Новосиле у мужчины изъяли оружие и боеприпасы

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28.02.2019

В гараже 59-летнего местного жителя нашли один пистолет марки «ТТ» и четыре патрона к нему, а также около 650 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

Как установили в криминалистическом центре, пистолет и патроны, а также около 40 боеприпасов времён ВОВ, являются пригодными для производства выстрела.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Теги:ОрёлОрловская область

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