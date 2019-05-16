В небе над Орловской областью заметили необычное явление
16.05.2019
В Орловском районе над селом Путимец появились два идеально ровных кольца белого дыма, примыкающие друг к другу. Фото- и видеосвидетельства явления публикует сайт «Орёлград». Сообщается, что кольца долго не рассеивались, сохраняя свой первоначальный вид.
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