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Орел16.05.2019 Четверг 22:22
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В небе над Орловской областью заметили необычное явление

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16.05.2019

В Орловском районе над селом Путимец появились два идеально ровных кольца белого дыма, примыкающие друг к другу. Фото- и видеосвидетельства явления публикует сайт «Орёлград». Сообщается, что кольца долго не рассеивались, сохраняя свой первоначальный вид.

Теги:ОрёлОрловская область

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