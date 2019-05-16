В небе над Орловской областью заметили необычное явление

В Орловском районе над селом Путимец появились два идеально ровных кольца белого дыма, примыкающие друг к другу. Фото- и видеосвидетельства явления публикует сайт «Орёлград». Сообщается, что кольца долго не рассеивались, сохраняя свой первоначальный вид.