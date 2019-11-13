В национальном парке «Орловское полесье» стартовала природоохранная акция «Покормите птиц зимой»
13.11.2019
Традиционно в этом уникальном уголке нетронутой природы помогают зимующим пернатым в период бескормицы. В этом году участие в акции приняли работники и воспитанники детского сада № 82 города Орла. Ребята со своими родителями заранее изготовили кормушки, приобрели крупу для подкормки птиц. Часть кормушек была развешена во дворе детского сада, а часть — передана в Орловское полесье. Также детский сад передал 120 кг семечек подсолнечника. Работники парка также призывают всех установить кормушки и на своих участках и дворах.
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