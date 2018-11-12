В Москве вручили медали, выпущенные в честь юбилея Тургенева

Вручение состоялось в Московском международном Доме музыки. Памятные награды получили деятели искусства и культуры.

В церемонии принял участие замруководителя представительства Орловской области при правительстве России Александр Агабабов.

Также в этот день вДоме музыки на площадке Театрального зала показали музыкальный спектакль «Зов небесный», посвящённый биографии Ивана Тургенева и Полины Виардо.