Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.11.2018 Понедельник 11:44
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Москве вручили медали, выпущенные в честь юбилея Тургенева

В Москве вручили медали, выпущенные в честь юбилея Тургенева

Версия для печати

12.11.2018

Вручение состоялось в Московском международном Доме музыки. Памятные награды получили деятели искусства и культуры.

В церемонии принял участие замруководителя представительства Орловской области при правительстве России Александр Агабабов.

Также в этот день вДоме музыки на площадке Театрального зала показали музыкальный спектакль «Зов небесный», посвящённый биографии Ивана Тургенева и Полины Виардо.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьТургеневюбилей

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50457

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.11.2018

В декабре в Орле пройдёт новый межрегиональный театральный фестиваль

12.11.2018

ГИБДД рассказала об установке приборов фотофиксации на сегодняшнее число

12.11.2018

В Орловской области улучшилась ситуация на рынке труда

12.11.2018

Сегодня утром в Ливнах «Мерседес» врезался в дорожное ограждение

12.11.2018

В Орловской области мошенники действуют от имени приставов

$ USD66.8497(+0.63)10.11
€ EUR75.8076(+0.14)10.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online