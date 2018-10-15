В Москве в «Музее Победы» прошёл вечер «Век Аграновича»
15.10.2018
Участники вспоминали о жизни и творчестве нашего земляка — поэта, участника Великой Отечественной Войны Евгения Аграновича, автора слов к песням «От героев былых времен» и «Я в весеннем лесу пил березовый сок...».
Вечер состоялся в киноконцертном зале музея.
Здесь выступили друзья поэта, прозвучали песни на его стихи, а также были показаны документальные фильмы о нём.
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